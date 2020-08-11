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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 713714715716

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 650
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
155
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
123
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
154
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
87
Всього голосів : 650
Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 12:18

cohan
Вы читали что я написал выше? РБА проводит только первичную идентификацию клиента и берёт деньги за первую оплату. Далее обслуживает ПВБКИ.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 15:21

Re: Райффайзен Банк Аваль

карту забрал, пин установил, пополнил

"Ще" обещают с 15го числа

но в приложении ее нет (( это тут нормально или что-то надо сделать?
cohan
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 16:55

Re: Райффайзен Банк Аваль

По райфкарте сказали можно снимать в родных банкоматах до 50 тыс каждый день. В кассе (у мережі відділень Банку) до 5 000.

Перустановил додаток - при входе спрашивает как получать сообщения.
Інкогніто
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 21:43

  cohan написав:карту забрал, пин установил, пополнил

"Ще" обещают с 15го числа

но в приложении ее нет (( это тут нормально или что-то надо сделать?



Чекати оновлення додатку (сказали в ГЛ)...
Dimaa
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 14:21

Хотел занести в банк чуть валюты на текущий счет для выплат. А нельзя. Наличкой пополнить его невозможно. Манагер говорит, что он же для выплат, а не пополнений. Счет по факту только для покупки валюты онлайн.
В тарифах среди многих вариантов пополнения действительно нет пополнения наличкой, кроме как с целью погашения кредита.
Чудесновато.
И на вопрос можно ли как-то хранить валюту в банке, чтобы не влетать на платные услуги и комисы, ответить в отд. не смогли.
Подкреплять кассу валютой "с улицы" банк совсем не хочет.
Клиент_
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 17:30

  Клиент_ написав:Хотел занести в банк чуть валюты на текущий счет для выплат. А нельзя. Наличкой пополнить его невозможно. Манагер говорит, что он же для выплат, а не пополнений. Счет по факту только для покупки валюты онлайн.
В тарифах среди многих вариантов пополнения действительно нет пополнения наличкой, кроме как с целью погашения кредита.
Чудесновато.
И на вопрос можно ли как-то хранить валюту в банке, чтобы не влетать на платные услуги и комисы, ответить в отд. не смогли.
Подкреплять кассу валютой "с улицы" банк совсем не хочет.

можна відкрити валютну карту і на неї внести валюту, а потім на рахунок для виплат перекинути, але зверніть увагу, що євро рахунки мають стати платними
balance
 
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