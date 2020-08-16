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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 650
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
155
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
123
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
154
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
87
Всього голосів : 650
Повідомлення Додано: Чет 13 сер, 2020 19:09

Вкладчик1234
Так вроде не будет именно категорий трат. Обещают бонусы 0,5% на все покупки, и экстрабонусы до 20% на покупки во время рекламных акций у отдельных партнеров.
Bosstone
 
Повідомлень: 1687
З нами з: 21.04.10
Подякував: 632 раз.
Подякували: 189 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 сер, 2020 00:11

  Bosstone написав:Вкладчик1234
Так вроде не будет именно категорий трат. Обещают бонусы 0,5% на все покупки, и экстрабонусы до 20% на покупки во время рекламных акций у отдельных партнеров.

Какой-то совсем унылый кэшбек получается...
Adast
 
Повідомлень: 121
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Подякував: 49 раз.
Подякували: 6 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 сер, 2020 01:22



докУмент от февраля, может все же в августе что-то попроиличнее выпустят, иначе уныло:

1) касается только оплаты физической картой (угу, как у Альфы кроме выбранных категорий)
За здійснення Учасником операцій оплати товарів, робіт та послуг з використанням ПК в торгівельній мережі з використанням платіжних терміналів на Бонусному рахунку Учасника відображаються Бонуси з розрахунку 1 Бонус - 0,5% від суми кожної операції


2) максимум в месяц можно использовать (не накопить, но кому от этого легче) 500 грн (1000 бонусов) и, похоже, грязными

3) комуналь, мабилы и еще кой-чего мимо (хотя этот пункт намекает что оплата через интернет таки подразумевается к зачету)

4) и все это еще и за свои

хз пока где вообще применимо, банальная Альфа выгоднее, не говоря об однопроцентниках
cohan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 сер, 2020 09:33

Bosstone
У інших у 10 разів вище КБ.
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
  • -10% все СпортТровары/услуги и 55грн.bit.ly/2UjL2rO
ukrprom2014
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Повідомлень: 1861
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Повідомлення Додано: П'ят 14 сер, 2020 18:57

  ukrprom2014 написав:Bosstone
У інших у 10 разів вище КБ.

Да я в курсе, что валя жадная. Поэтому с самого начала был настроен скептически. Просто в связи с ребрендингом был шанс, что запустят что-нибудь вкусное. А вышла банальная замануха с единственной целью, чтобы можно было везде говорить, что у них есть карты с кешбеком.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 сер, 2020 19:38

Re: Райффайзен Банк Аваль

Такс, тобто продукти 3% і більше не буде? Бо інакше карта в принципі неконкурентна...
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлень: 8494
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Повідомлення Додано: П'ят 14 сер, 2020 20:01

  chipmunk написав:Такс, тобто продукти 3% і більше не буде? Бо інакше карта в принципі неконкурентна...

Посмотрим, вроде ждать осталось недолго. Но я бы на чудо не расчитывал)))
Bosstone
 
Повідомлень: 1687
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Повідомлення Додано: Суб 15 сер, 2020 10:02

Re: Райффайзен Банк Аваль

И так отправил сегодня в час ночи СЕП с ФОП аваля в монобанк и аваль.
СЕП в монобанк пришел в 5 утра. СЕП в аваль пришел в 10 утра.
h8_Sharhan
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 15:22

Пополнить карту Райфа? Теперь и в терминалах EasyPay

Пополнить наличными карту Райффайзен Банка Аваль теперь еще проще. Сделать это можно через сеть нашего партнера EasyPay, насчитывающую более 14 000 терминалов самообслуживания по всей Украине.

Терминалы EasyPay размещены почти во всех, даже небольших населенных пунктах в самых удобных местах: в супермаркетах, возле станций метро, в фойе бизнес-центров, на остановках общественного транспорта, в магазинах возле дома и других точках, которые подбираются EasyPay для удобства.

Так что пополнить платежную карту Райфа наличными можно в любой момент и без комиссии, сделав три простых шага:

Надо знать 16 цифр карты получателя и ввести их в терминале EasyPay;
Укажите номер мобильного телефона плательщика в терминале;
Внесите наличные (купюры номиналом от 5 грн до 500 грн).

Максимальная сумма пополнения наличными одной карты через EasyPay – до 4999,00 грн в сутки.

Пополнить можно все карты, эмитированные Райффайзен Банком Аваль для частных и корпоративных клиентов, а также для малого и среднего бизнеса.
Vorlon
 
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