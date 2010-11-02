Вкладчик1234
Так вроде не будет именно категорий трат. Обещают бонусы 0,5% на все покупки, и экстрабонусы до 20% на покупки во время рекламных акций у отдельных партнеров.
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Додано: Чет 13 сер, 2020 19:09
Вкладчик1234
Так вроде не будет именно категорий трат. Обещают бонусы 0,5% на все покупки, и экстрабонусы до 20% на покупки во время рекламных акций у отдельных партнеров.
Додано: П'ят 14 сер, 2020 00:11
Додано: П'ят 14 сер, 2020 01:22
докУмент от февраля, может все же в августе что-то попроиличнее выпустят, иначе уныло:
1) касается только оплаты физической картой (угу, как у Альфы кроме выбранных категорий)
2) максимум в месяц можно использовать (не накопить, но кому от этого легче) 500 грн (1000 бонусов) и, похоже, грязными
3) комуналь, мабилы и еще кой-чего мимо (хотя этот пункт намекает что оплата через интернет таки подразумевается к зачету)
4) и все это еще и за свои
хз пока где вообще применимо, банальная Альфа выгоднее, не говоря об однопроцентниках
Додано: П'ят 14 сер, 2020 09:33
Bosstone
У інших у 10 разів вище КБ.
Додано: П'ят 14 сер, 2020 18:57
Да я в курсе, что валя жадная. Поэтому с самого начала был настроен скептически. Просто в связи с ребрендингом был шанс, что запустят что-нибудь вкусное. А вышла банальная замануха с единственной целью, чтобы можно было везде говорить, что у них есть карты с кешбеком.
Додано: П'ят 14 сер, 2020 19:38
Re: Райффайзен Банк Аваль
Такс, тобто продукти 3% і більше не буде? Бо інакше карта в принципі неконкурентна...
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Додано: П'ят 14 сер, 2020 20:01
Додано: Суб 15 сер, 2020 10:02
Re: Райффайзен Банк Аваль
И так отправил сегодня в час ночи СЕП с ФОП аваля в монобанк и аваль.
СЕП в монобанк пришел в 5 утра. СЕП в аваль пришел в 10 утра.
Додано: Пон 17 сер, 2020 15:22
Пополнить наличными карту Райффайзен Банка Аваль теперь еще проще. Сделать это можно через сеть нашего партнера EasyPay, насчитывающую более 14 000 терминалов самообслуживания по всей Украине.
Терминалы EasyPay размещены почти во всех, даже небольших населенных пунктах в самых удобных местах: в супермаркетах, возле станций метро, в фойе бизнес-центров, на остановках общественного транспорта, в магазинах возле дома и других точках, которые подбираются EasyPay для удобства.
Так что пополнить платежную карту Райфа наличными можно в любой момент и без комиссии, сделав три простых шага:
Надо знать 16 цифр карты получателя и ввести их в терминале EasyPay;
Укажите номер мобильного телефона плательщика в терминале;
Внесите наличные (купюры номиналом от 5 грн до 500 грн).
Максимальная сумма пополнения наличными одной карты через EasyPay – до 4999,00 грн в сутки.
Пополнить можно все карты, эмитированные Райффайзен Банком Аваль для частных и корпоративных клиентов, а также для малого и среднего бизнеса.
Додано: Пон 17 сер, 2020 23:45
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