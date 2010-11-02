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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 715716717718

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 650
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
155
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
123
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
154
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
87
Всього голосів : 650
Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 22:56

СЕП, отправленный от Вали в 21 с копейками, пришел к Моне в 22 с копейками. Круть :D
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Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 22:58

  Ромасик написав:СЕП, отправленный от Вали в 21 с копейками, пришел к Моне в 22 с копейками. Круть :D



КОЗМОС, XXXI сторіччя!
:)
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greenozon
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З нами з: 01.06.14
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  #<1 ... 715716717718
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