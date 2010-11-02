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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 18 сер, 2020 22:56
СЕП, отправленный от Вали в 21 с копейками, пришел к Моне в 22 с копейками. Круть
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Додано: Вів 18 сер, 2020 22:58
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