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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 18 сер, 2020 22:56
СЕП, отправленный от Вали в 21 с копейками, пришел к Моне в 22 с копейками. Круть
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Додано: Вів 18 сер, 2020 22:58
КОЗМОС, XXXI сторіччя!
+50грн !
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 18:23
Получил и я свою новую Райфкарта+ после трёх недель ожидания (для зарплатников были типа проблемы с изготовлением карт в связи с новыми пакетами).
В мобильном приложении пусто - ни карты, ни счёта нет. Поддержка говорит, что надо переночевать
Конвертик с картой немного прикольный - лимонного цвета Раньше вроде не было конвертов, как мне сказала экономист...
Додано: П'ят 21 сер, 2020 20:21
Re: Райффайзен Банк Аваль
У кого полочная «Хочу-карта» или «100 дней» (обязательно именная!), с 21 по 24.08 кишмиш 10% (максимум 500 грн.) Условия такие же как и весной были и прошлой осенью:
Додано: П'ят 21 сер, 2020 20:44
та все всьооо знают...
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 21 сер, 2020 20:48
Re: Райффайзен Банк Аваль
Несколько лет хочукарта прохлаждается на полке и ниразу не приходила смс об участии в этой акции
.......
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