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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 715716717718

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 650
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
155
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
123
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
154
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
87
Всього голосів : 650
Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 22:56

СЕП, отправленный от Вали в 21 с копейками, пришел к Моне в 22 с копейками. Круть :D
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck (10% кешбек на спорт) Моно: https://monobank.ua/r/HZat
Ромасик
 
Повідомлень: 1140
З нами з: 30.03.15
Подякував: 148 раз.
Подякували: 74 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 22:58

  Ромасик написав:СЕП, отправленный от Вали в 21 с копейками, пришел к Моне в 22 с копейками. Круть :D



КОЗМОС, XXXI сторіччя!
:)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлень: 9327
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 615 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 18:23

Получил и я свою новую Райфкарта+ после трёх недель ожидания (для зарплатников были типа проблемы с изготовлением карт в связи с новыми пакетами).

В мобильном приложении пусто - ни карты, ни счёта нет. Поддержка говорит, что надо переночевать :?

Конвертик с картой немного прикольный - лимонного цвета :) Раньше вроде не было конвертов, как мне сказала экономист...
Vorlon
 
Повідомлень: 8864
З нами з: 14.06.13
Подякував: 433 раз.
Подякували: 931 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 20:21

Re: Райффайзен Банк Аваль

У кого полочная «Хочу-карта» или «100 дней» (обязательно именная!), с 21 по 24.08 кишмиш 10% (максимум 500 грн.) Условия такие же как и весной были и прошлой осенью: https://www.aval.ua/storage/files/ofits ... la-1-1.pdf
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
  • -10% все СпортТровары/услуги и 55грн.bit.ly/2UjL2rO
ukrprom2014
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Повідомлень: 1878
З нами з: 09.03.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 118 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 20:44

  ukrprom2014 написав:У кого полочная «Хочу-карта» или «100 дней» (обязательно именная!), с 21 по 24.08 кишмиш 10% (максимум 500 грн.) Условия такие же как и весной были и прошлой осенью: https://www.aval.ua/storage/files/ofits ... la-1-1.pdf

та все всьооо знают...
....та отримали смс-повідомлення стосовно участі в Акції на номери телефонів, зазначені ними при відкритті Карткового рахунку в Банку, або в процесі його обслуговування Банком.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 32177
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2558 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 20:48

Re: Райффайзен Банк Аваль

Несколько лет хочукарта прохлаждается на полке и ниразу не приходила смс об участии в этой акции
.......
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 09:05

  Boundless написав:Несколько лет хочукарта прохлаждается на полке и ниразу не приходила смс об участии в этой акции

Возможно симка с фин.номером так же на полке :)
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
  • -10% все СпортТровары/услуги и 55грн.bit.ly/2UjL2rO
ukrprom2014
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Повідомлень: 1878
З нами з: 09.03.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 118 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 09:37

  clientage написав:та все всьооо знают...

Ну может и не все и не все :)
Например отличие этой акции, если у вас 2 Хочу карты привязанные к 1 счету, то в этот раз срубить 1000 не получился. Только 500 - КБ не по картам а по счету :(
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
  • -10% все СпортТровары/услуги и 55грн.bit.ly/2UjL2rO
ukrprom2014
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Повідомлень: 1878
З нами з: 09.03.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 118 раз.
 
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