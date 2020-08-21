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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 18 сер, 2020 22:56
СЕП, отправленный от Вали в 21 с копейками, пришел к Моне в 22 с копейками. Круть
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Додано: Вів 18 сер, 2020 22:58
КОЗМОС, XXXI сторіччя!
+50грн !
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 18:23
Получил и я свою новую Райфкарта+ после трёх недель ожидания (для зарплатников были типа проблемы с изготовлением карт в связи с новыми пакетами).
В мобильном приложении пусто - ни карты, ни счёта нет. Поддержка говорит, что надо переночевать
Конвертик с картой немного прикольный - лимонного цвета Раньше вроде не было конвертов, как мне сказала экономист...
Додано: П'ят 21 сер, 2020 20:21
Re: Райффайзен Банк Аваль
У кого полочная «Хочу-карта» или «100 дней» (обязательно именная!), с 21 по 24.08 кишмиш 10% (максимум 500 грн.) Условия такие же как и весной были и прошлой осенью:
Додано: П'ят 21 сер, 2020 20:44
та все всьооо знают...
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 21 сер, 2020 20:48
Re: Райффайзен Банк Аваль
Несколько лет хочукарта прохлаждается на полке и ниразу не приходила смс об участии в этой акции
.......
Додано: Суб 22 сер, 2020 09:05
Возможно симка с фин.номером так же на полке
Додано: Суб 22 сер, 2020 09:37
Ну может и не все и не всё
Например отличие этой акции, если у вас 2 Хочу карты привязанные к 1 счету, то в этот раз срубить 1000 не получился. Только 500 - КБ не по картам а по счету
Додано: Суб 22 сер, 2020 18:41
Как в этом банке подключаются уведомления (СМС или PUSH) о движении по карте (счёту)? Горячка говорит звонить в рабочее время - помогут...
А то пополнил сегодня карту двумя способами, а уведомлений нет:
1) СЭП из Альфы - долетел за час, сначала появился на счету, через время и на карте;
2) терминал EasyPay - деньги появились почти мгновенно
И непонятно что с овером - в тарифах Райфкарты+ не вижу упоминаний о нём Вжарят, если потрачу непроведённую сумму с терминала EasyPay?
Заодно узнал о существовании терминала EasyPay в продуктовом магазинчике в другой части своего дома, куда не заходил лет 20
Додано: Суб 22 сер, 2020 18:50
Оно само подключается, похоже, шо шото глюканула при подключении, а на пуши дето в апликухе есть переход.
Овер есть, жарят реально и блокировка видна в ИБ. Другое дело, шо приход и расход проведутся в опервремя.
Свои р2р-пополняхи до 19:00 проводятся текущим оперднем.
... делайте хоть что-нибудь!
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