Там есть только в профиле вкладка "Информация" с пунктом "Способ доставки Одноразовых паролей" (я выбрал PUSH), что явно не является информированием о движении по карте (счёту)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 22 сер, 2020 19:09
Додано: Суб 22 сер, 2020 19:14
Активннй 10
в след.месяце 10 не надо будет делать?
он же автоматом меняется на что- то новое?
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