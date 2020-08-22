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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 716717718719

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 650
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
155
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
123
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
154
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
87
Всього голосів : 650
Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 19:09

  clientage написав:а на пуши дето в апликухе есть переход.

Там есть только в профиле вкладка "Информация" с пунктом "Способ доставки Одноразовых паролей" (я выбрал PUSH), что явно не является информированием о движении по карте (счёту) :?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 19:14

Активннй 10

в след.месяце 10 не надо будет делать?
он же автоматом меняется на что- то новое?
v57
 
Повідомлень: 2704
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Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 19:55

  v57 написав:в след.месяце 10 не надо будет делать?
он же автоматом меняется на что- то новое?

З 25.08.2020 діючи клієнти автоматично будуть переведені на Тарифні моделі Райфкартка+ або Райфкарта. Критерії переведення діючих клієнтів на Райфкартку+: здіснення за місяць покупок від 2000 грн. або наявність середньомісячного залишку власних коштів на рахунку від 2000 грн. в місяць.Інші діючі клієнти будуть автоматично переведені на тарифну модель Райфкартка. Після автоматичного переведенння клієнт може змінити пакет у відділенні Банку або через Інформаційний центр


Тут може быть Райф-прикол, т.к. в Активном котировались СЭПы в качестве операций для НЕ начисления абонки, а вот в Райф(+) это не прокатывает, и шо будет при первом начислении абонки непонятно :(
Думаю, шо меня, который ранее спокойно делал оборот 100К по Активному СЭПами, и не одной оплаты дебеткой в магазе(бо для этого есть кредиТки), теперь переведут на обычный Райф и впаяют 19грн за СМС-инфо и 3грн за СЭПы :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 10:03

Прикольно - субботнее пополнение карты в терминале EasyPay в 17:40 провелось по счёту этим же днём! Не думал, что такое здесь возможно :)
Vorlon
 
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