Там есть только в профиле вкладка "Информация" с пунктом "Способ доставки Одноразовых паролей" (я выбрал PUSH), что явно не является информированием о движении по карте (счёту)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 22 сер, 2020 19:09
Додано: Суб 22 сер, 2020 19:14
Активннй 10
в след.месяце 10 не надо будет делать?
он же автоматом меняется на что- то новое?
Додано: Суб 22 сер, 2020 19:55
Тут може быть Райф-прикол, т.к. в Активном котировались СЭПы в качестве операций для НЕ начисления абонки, а вот в Райф(+) это не прокатывает, и шо будет при первом начислении абонки непонятно
Думаю, шо меня, который ранее спокойно делал оборот 100К по Активному СЭПами, и не одной оплаты дебеткой в магазе(бо для этого есть кредиТки), теперь переведут на обычный Райф и впаяют 19грн за СМС-инфо и 3грн за СЭПы
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 23 сер, 2020 10:03
Прикольно - субботнее пополнение карты в терминале EasyPay в 17:40 провелось по счёту этим же днём! Не думал, что такое здесь возможно
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