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Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 22 сер, 2020 19:09
clientage написав:
а на пуши дето в апликухе есть переход.
Там есть только в профиле вкладка "Информация" с пунктом "Способ доставки Одноразовых паролей" (я выбрал PUSH), что явно не является информированием о движении по карте (счёту)
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Vorlon
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Додано: Суб 22 сер, 2020 19:14
в след.месяце 10 не надо будет делать?
он же автоматом меняется на что- то новое?
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v57
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Додано: Суб 22 сер, 2020 19:55
v57 написав:
в след.месяце 10 не надо будет делать?
он же автоматом меняется на что- то новое?
З 25.08.2020 діючи клієнти автоматично будуть переведені на Тарифні моделі Райфкартка+ або Райфкарта. Критерії переведення діючих клієнтів на Райфкартку+: здіснення за місяць покупок від 2000 грн. або наявність середньомісячного залишку власних коштів на рахунку від 2000 грн. в місяць.Інші діючі клієнти будуть автоматично переведені на тарифну модель Райфкартка. Після автоматичного переведенння клієнт може змінити пакет у відділенні Банку або через Інформаційний центр
Тут може быть Райф-прикол, т.к. в Активном котировались СЭПы в качестве операций для НЕ начисления абонки, а вот в Райф(+) это не прокатывает, и шо будет при первом начислении абонки непонятно
Думаю, шо меня, который ранее спокойно делал оборот 100К по Активному СЭПами, и не одной оплаты дебеткой в магазе(бо для этого есть кредиТки), теперь переведут на обычный Райф и впаяют 19грн за СМС-инфо и 3грн за СЭПы
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Нед 23 сер, 2020 10:03
Прикольно - субботнее пополнение карты в терминале EasyPay в 17:40 провелось по счёту этим же днём! Не думал, что такое здесь возможно
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Vorlon
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Додано: Нед 23 сер, 2020 19:32
clientage написав:
Думаю, шо меня, который ранее спокойно делал оборот 100К по Активному СЭПами
Райф чем-то лучше был Альфы для СЭПов?
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Vorlon
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Додано: Нед 23 сер, 2020 19:54
не
clientage написав:
Думаю, шо меня, который ранее спокойно делал оборот 100К по Активному СЭПами, и не одной оплаты дебеткой в магазе(бо для этого есть кредиТки)
одной
илини
одной
? )
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mustbe
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Додано: Нед 23 сер, 2020 19:58
mustbe написав:
не
clientage написав:
Думаю, шо меня, который ранее спокойно делал оборот 100К по Активному СЭПами, и не одной оплаты дебеткой в магазе(бо для этого есть кредиТки)
одной
илини
одной
? )
ни одной
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Нед 23 сер, 2020 19:59
Vorlon написав: clientage написав:
Думаю, шо меня, который ранее спокойно делал оборот 100К по Активному СЭПами
Райф чем-то лучше был Альфы для СЭПов?
Ну особо не лучше, но как запасной вар. работает чики-пики
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Нед 23 сер, 2020 20:43
ukrprom2014 написав:
Пока (до конца года) СЭП шаровый - безусловно лучше Альфы выглядит.
Чем именно ?
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mustbe
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