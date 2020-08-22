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Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 23 сер, 2020 20:56
ukrprom2014 написав:
Пока (до конца года) СЭП шаровый
С чего это, если всех переводят на новые пакеты? В обычном платно, в плюсовом - бесплатно...
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Vorlon
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