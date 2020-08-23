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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 717718719720

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 650
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
155
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
123
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
154
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
87
Всього голосів : 650
Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 20:56

  ukrprom2014 написав:Пока (до конца года) СЭП шаровый

С чего это, если всех переводят на новые пакеты? В обычном платно, в плюсовом - бесплатно...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 21:26

  mustbe написав:
  ukrprom2014 написав:Пока (до конца года) СЭП шаровый - безусловно лучше Альфы выглядит.

Чем именно ?

В альфе есть лимит по сумме, например за авто с альфы не заплатить, а с аваля легко.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 22:25

  clientage написав:Тут може быть Райф-прикол, т.к. в Активном котировались СЭПы в качестве операций для НЕ начисления абонки, а вот в Райф(+) это не прокатывает, и шо будет при первом начислении абонки непонятно :(

блин, как это я провтыкал. Если бы знал, пользовался бы активным, а не базовым, все равно отправлял зарплату СЕПами.
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Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 23:29

  Vorlon написав:
  ukrprom2014 написав:Пока (до конца года) СЭП шаровый

С чего это, если всех переводят на новые пакеты? В обычном платно, в плюсовом - бесплатно...

Как уведомят после 25.08 до 01.09 в каком тарифе,или начать сепить и в случае комиссии делать выводы??
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 23:44

sens
Например, в мобильном приложении в деталях по счёту есть наименование текущего пакета и пункт "Условия пакета"...

Я бы проверил через пару-тройку дней что там будет указано.
Vorlon
 
Повідомлень: 8887
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 08:18

  Vorlon написав:sens
Например, в мобильном приложении в деталях по счёту есть наименование текущего пакета и пункт "Условия пакета"...

Я бы проверил через пару-тройку дней что там будет указано.

У меня 2 пакета,оба приватных,банк так и не объяснил что делать-держать два одинаковых точно нет. Вцелом,снятие наличными сверх 5000 на кассе бесплатно,видимо пора напомнить отделению о себе
никому не верю
sens
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