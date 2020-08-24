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Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 23 сер, 2020 20:56
ukrprom2014 написав:
Пока (до конца года) СЭП шаровый
С чего это, если всех переводят на новые пакеты? В обычном платно, в плюсовом - бесплатно...
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Vorlon
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Додано: Нед 23 сер, 2020 21:26
mustbe написав: ukrprom2014 написав:
Пока (до конца года) СЭП шаровый - безусловно лучше Альфы выглядит.
Чем именно ?
В альфе есть лимит по сумме, например за авто с альфы не заплатить, а с аваля легко.
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antey718
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Додано: Нед 23 сер, 2020 22:25
clientage написав:
Тут може быть Райф-прикол, т.к. в Активном котировались СЭПы в качестве операций для НЕ начисления абонки, а вот в Райф(+) это не прокатывает, и шо будет при первом начислении абонки непонятно
блин, как это я провтыкал. Если бы знал, пользовался бы активным, а не базовым, все равно отправлял зарплату СЕПами.
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Додано: Нед 23 сер, 2020 23:29
Vorlon написав: ukrprom2014 написав:
Пока (до конца года) СЭП шаровый
С чего это, если всех переводят на новые пакеты? В обычном платно, в плюсовом - бесплатно...
Как уведомят после 25.08 до 01.09 в каком тарифе,или начать сепить и в случае комиссии делать выводы??
никому не верю
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sens
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Додано: Нед 23 сер, 2020 23:44
sens
Например, в мобильном приложении в деталях по счёту есть наименование текущего пакета и пункт "Условия пакета"...
Я бы проверил через пару-тройку дней что там будет указано.
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Vorlon
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Додано: Пон 24 сер, 2020 08:18
Vorlon написав:sens
Например, в мобильном приложении в деталях по счёту есть наименование текущего пакета и пункт "Условия пакета"...
Я бы проверил через пару-тройку дней что там будет указано.
У меня 2 пакета,оба приватных,банк так и не объяснил что делать-держать два одинаковых точно нет. Вцелом,снятие наличными сверх 5000 на кассе бесплатно,видимо пора напомнить отделению о себе
никому не верю
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sens
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Додано: Пон 24 сер, 2020 10:48
В отделении сказали что Активный переводят на Райф+,но как то очень не уверенно...., закрыть или выбрать пакет так же можно по звонку на 521.....
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ROLF
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Додано: Пон 24 сер, 2020 11:08
ROLF написав:
В отделении сказали что Активный переводят на Райф+,но как то очень не уверенно...
А откуда может быть уверенность, если в тарифах написано иное?
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Vorlon
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Додано: Пон 24 сер, 2020 20:59
Vorlon написав: ROLF написав:
В отделении сказали что Активный переводят на Райф+,но как то очень не уверенно...
А откуда может быть уверенность, если в тарифах написано иное?
Не всегда в отделениях осведомлены о тарифах.
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ukrprom2014
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Додано: Пон 24 сер, 2020 21:06
ukrprom2014 написав:
Не всегда в отделениях осведомлены о тарифах.
А зачем они там тогда вообще?
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Vorlon
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