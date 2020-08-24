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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 718719720721

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 650
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
155
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
123
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
154
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
87
Всього голосів : 650
Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 21:16

Vorlon Иное-какое? в какой тариф переходит Активный?
ROLF
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Повідомлень: 702
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Подякував: 31 раз.
Подякували: 58 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 21:20

ROLF
viewtopic.php?p=5041934#p5041934
Vorlon
 
Повідомлень: 8896
З нами з: 14.06.13
Подякував: 433 раз.
Подякували: 932 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 21:34

Vorlon А буквами? в какой?
ROLF
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Повідомлень: 702
З нами з: 27.03.14
Подякував: 31 раз.
Подякували: 58 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 21:48

ROLF
А прочитать? Там условия, в зависимости от которых будет один из двух пакетов.
Vorlon
 
Повідомлень: 8896
З нами з: 14.06.13
Подякував: 433 раз.
Подякували: 932 раз.
 
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  #<1 ... 718719720721
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