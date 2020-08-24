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Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 24 сер, 2020 21:16
Vorlon Иное-какое? в какой тариф переходит Активный?
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Додано: Пон 24 сер, 2020 21:20
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Додано: Пон 24 сер, 2020 21:34
Vorlon А буквами? в какой?
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Додано: Пон 24 сер, 2020 21:48
ROLF
А прочитать? Там условия, в зависимости от которых будет один из двух пакетов.
Я же не знаю, сколько обычно в месяц вы тратите по карте и какой средний остаток на ней!
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Vorlon
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Додано: Вів 25 сер, 2020 10:40
Vorlon написав:ROLF
А прочитать? Там условия, в зависимости от которых будет один из двух пакетов.
Я же не знаю, сколько обычно в месяц вы тратите по карте и какой средний остаток на ней!
Там текст по де*** написан)))) Карта всегда пустая..,только СЭП иногда.Придется наверное закрыть нафиг,и СЭПить с ФОП Привата....
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