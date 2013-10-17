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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 24 сер, 2020 21:20
Додано: Пон 24 сер, 2020 21:48
ROLF
А прочитать? Там условия, в зависимости от которых будет один из двух пакетов.
Я же не знаю, сколько обычно в месяц вы тратите по карте и какой средний остаток на ней!
Додано: Вів 25 сер, 2020 10:40
Там текст по де*** написан)))) Карта всегда пустая..,только СЭП иногда.Придется наверное закрыть нафиг,и СЭПить с ФОП Привата....
Додано: Вів 25 сер, 2020 14:21
Крутая банка!
45 минут утром висел на телефоне по поводу неработы уведомлений.
Проверяли - всё у вас типо хорошо, пробуйте ещё.
Сходил в банкомат и сразу же эти деньги обратно в терминал - нифига!
СМС нет, пушей нет. Сумма 150 грн.
30 минут вишу с горячкой сейчас, типа что-то пытаются решить...
Ещё ни в одном банке у меня такого геморроя не было
Итог: на новых пакет сейчас НЕТ никаких уведомлений, кроме зачисления зарплатных, социальных и т.п. поступлений.
Настраивают новую программу, в течение недели обещали перезвонить и подключить.
Владельцы новых пакетов Райфкарта и Райфкарта+! Прошу подтвердить, что у вас такие же проблемы
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