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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 718719720721

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 650
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
155
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
123
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
154
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
87
Всього голосів : 650
Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 21:16

Vorlon Иное-какое? в какой тариф переходит Активный?
ROLF
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 21:20

ROLF
viewtopic.php?p=5041934#p5041934
Vorlon
 
Повідомлень: 8902
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 21:34

Vorlon А буквами? в какой?
ROLF
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Повідомлень: 703
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 21:48

ROLF
А прочитать? Там условия, в зависимости от которых будет один из двух пакетов.

Я же не знаю, сколько обычно в месяц вы тратите по карте и какой средний остаток на ней!
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 10:40

  Vorlon написав:ROLF
А прочитать? Там условия, в зависимости от которых будет один из двух пакетов.

Я же не знаю, сколько обычно в месяц вы тратите по карте и какой средний остаток на ней!

Там текст по де*** написан)))) Карта всегда пустая..,только СЭП иногда.Придется наверное закрыть нафиг,и СЭПить с ФОП Привата....
ROLF
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Повідомлень: 703
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Подякували: 58 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 14:21

Крутая банка! :x

45 минут утром висел на телефоне по поводу неработы уведомлений.
Проверяли - всё у вас типо хорошо, пробуйте ещё.
Сходил в банкомат и сразу же эти деньги обратно в терминал - нифига!
СМС нет, пушей нет. Сумма 150 грн.

30 минут вишу с горячкой сейчас, типа что-то пытаются решить...

Ещё ни в одном банке у меня такого геморроя не было :evil:

Итог: на новых пакет сейчас НЕТ никаких уведомлений, кроме зачисления зарплатных, социальных и т.п. поступлений.

Настраивают новую программу, в течение недели обещали перезвонить и подключить.

Владельцы новых пакетов Райфкарта и Райфкарта+! Прошу подтвердить, что у вас такие же проблемы :?:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 15:44

актив не поменялся ни на шо у меня :)
v57
 
Повідомлень: 2707
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 15:45

v57
Может переночевать нужно?
Vorlon
 
Повідомлень: 8902
З нами з: 14.06.13
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 15:47

  Vorlon написав:45 минут утром висел на телефоне ...

Кешбек 20% хоть подключили? :mrgreen:
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck (10% кешбек на спорт) Моно: https://monobank.ua/r/HZat
Ромасик
 
Повідомлень: 1149
З нами з: 30.03.15
Подякував: 148 раз.
Подякували: 74 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 21:40

  v57 написав:актив не поменялся ни на шо у меня :)

Перенесли миграцию частных карт на следующую неделю
iamdimon
 
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З нами з: 01.04.15
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Подякували: 21 раз.
 
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