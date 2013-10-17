RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 719720721722

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 650
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
155
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
123
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
154
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
87
Всього голосів : 650
Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 07:03

  iamdimon написав:
  v57 написав:актив не поменялся ни на шо у меня :)

Перенесли миграцию частных карт на следующую неделю
с 01.09 ?
никому не верю
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12373
З нами з: 12.09.13
Подякував: 32 раз.
Подякували: 720 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 719720721722
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ОКСІ БАНК 1 ... 70, 71, 72
Модератор » Чет 17 жов, 2013 12:08
711 99355
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 сер, 2020 07:07
sens
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4244, 4245, 4246
Модератор » Сер 18 бер, 2009 14:56
42457 5148113
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 сер, 2020 05:47
guntherhouse777
Альфа-Банк 1 ... 8886, 8887, 8888
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 18:32
88872 10454654
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 сер, 2020 00:01
greenozon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.