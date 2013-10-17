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Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 сер, 2020 07:03
iamdimon написав: v57 написав:
актив не поменялся ни на шо у меня
Перенесли миграцию частных карт на следующую неделю
с 01.09 ?
никому не верю
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