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Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 сер, 2020 07:03
iamdimon написав: v57 написав:
актив не поменялся ни на шо у меня
Перенесли миграцию частных карт на следующую неделю
с 01.09 ?
никому не верю
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sens
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Додано: Сер 26 сер, 2020 08:41
По Хочу-Карте СЭП тихонько стал платным.
- Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
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Додано: Сер 26 сер, 2020 12:41
iamdimon написав:
Перенесли миграцию частных карт на следующую неделю
Я думаю, если нифига у них не работает с новыми пакетами...
В моём случае подключилась "тяжёлая артиллерия" в виде сотрудников для юрлиц банка - толкают всех чтобы разобраться почему и как. Запросили скрины - всё, как положено
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Додано: Сер 26 сер, 2020 13:27
sens написав: iamdimon написав: v57 написав:
актив не поменялся ни на шо у меня
Перенесли миграцию частных карт на следующую неделю
с 01.09 ?
Мне озвучили 02.09
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iamdimon
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Сер 26 сер, 2020 12:30
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