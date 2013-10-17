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Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 сер, 2020 07:03
iamdimon написав: v57 написав:
актив не поменялся ни на шо у меня
Перенесли миграцию частных карт на следующую неделю
с 01.09 ?
никому не верю
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sens
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Додано: Сер 26 сер, 2020 08:41
По Хочу-Карте СЭП тихонько стал платным.
- Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
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Додано: Сер 26 сер, 2020 12:41
iamdimon написав:
Перенесли миграцию частных карт на следующую неделю
Я думаю, если нифига у них не работает с новыми пакетами...
В моём случае подключилась "тяжёлая артиллерия" в виде сотрудников для юрлиц банка - толкают всех чтобы разобраться почему и как. Запросили скрины - всё, как положено
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Додано: Сер 26 сер, 2020 13:27
sens написав: iamdimon написав: v57 написав:
актив не поменялся ни на шо у меня
Перенесли миграцию частных карт на следующую неделю
с 01.09 ?
Мне озвучили 02.09
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iamdimon
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Додано: Сер 26 сер, 2020 14:46
для влета на абонку по активному в сентябре
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Додано: Сер 26 сер, 2020 14:58
Думаю баян, але пошуком не знайшов, мабуть це нове надбання а може виявляється тільки на малих сумах.
Ліміти досить давно не чіпав, але сьогодні знадобилося зняти 100 гривен з картки, на якій сам же давно встановив нульовий ліміт на готівку. Виявив, що встановлення ліміту в 100 гривен дає результат 99.88, а 200 - 200.02
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Додано: Сер 26 сер, 2020 15:07
округление лимита установленного в долларах. что такого )
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Додано: П'ят 28 сер, 2020 09:30
"Ще" ще не запрацювала?
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Додано: П'ят 28 сер, 2020 11:07
Где можно посмотреть категории кешбек 20%?
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Додано: П'ят 28 сер, 2020 11:22
Нигде. Программа ещё фактически не работает. По идее приложение должно обновиться и тогда всё появится...
Но есть предположение, что 20% будут индивидуальными, то есть разными для всех. Хотя, с другой стороны, первое время может быть и одинаково. Но это как гадание на кофейной гуще
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