А хтось замовляв Райфкартка+ онлайн на сайті, успішно ?
Мені зразу після замовлення прийшла смс-ка що карту не відкрито і треба звернутись у відділення з паспортом/кодом.
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Додано: П'ят 28 сер, 2020 15:12
Райфкартка +
А хтось замовляв Райфкартка+ онлайн на сайті, успішно ?
Мені зразу після замовлення прийшла смс-ка що карту не відкрито і треба звернутись у відділення з паспортом/кодом.
Додано: П'ят 28 сер, 2020 15:52
Re: Райффайзен Банк Аваль
Замовляв на сайті. Перша смс прийшла зразу (вночі) - "відкрито". Друга смс через тиждень - "у відділенні". Поки не забирав, чекаю може мій Активний переведуть на +, два однакових рахунка - поки не знаю чи мені буде треба.
Додано: П'ят 28 сер, 2020 15:53
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