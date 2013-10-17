А хтось замовляв Райфкартка+ онлайн на сайті, успішно ?
Мені зразу після замовлення прийшла смс-ка що карту не відкрито і треба звернутись у відділення з паспортом/кодом.
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Додано: П'ят 28 сер, 2020 15:12
Райфкартка +
А хтось замовляв Райфкартка+ онлайн на сайті, успішно ?
Мені зразу після замовлення прийшла смс-ка що карту не відкрито і треба звернутись у відділення з паспортом/кодом.
Додано: П'ят 28 сер, 2020 15:52
Re: Райффайзен Банк Аваль
Замовляв на сайті. Перша смс прийшла зразу (вночі) - "відкрито". Друга смс через тиждень - "у відділенні". Поки не забирав, чекаю може мій Активний переведуть на +, два однакових рахунка - поки не знаю чи мені буде треба.
Додано: П'ят 28 сер, 2020 15:53
Додано: Суб 29 сер, 2020 01:41
Re: Райффайзен Банк Аваль
Заказывал 06.08. Тогда ещё не знал.
Додано: Нед 30 сер, 2020 12:49
Додано: Нед 30 сер, 2020 12:54
Bosstone
При суммах от 100 гривен? А пушей никаких нет?
Блин, что за...
Додано: Нед 30 сер, 2020 13:21
Пишут, что есть.
Я еще не проверял.
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