А хтось замовляв Райфкартка+ онлайн на сайті, успішно ?
Мені зразу після замовлення прийшла смс-ка що карту не відкрито і треба звернутись у відділення з паспортом/кодом.
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Додано: П'ят 28 сер, 2020 15:12
Райфкартка +
А хтось замовляв Райфкартка+ онлайн на сайті, успішно ?
Мені зразу після замовлення прийшла смс-ка що карту не відкрито і треба звернутись у відділення з паспортом/кодом.
Додано: П'ят 28 сер, 2020 15:52
Re: Райффайзен Банк Аваль
Замовляв на сайті. Перша смс прийшла зразу (вночі) - "відкрито". Друга смс через тиждень - "у відділенні". Поки не забирав, чекаю може мій Активний переведуть на +, два однакових рахунка - поки не знаю чи мені буде треба.
Додано: П'ят 28 сер, 2020 15:53
Додано: Суб 29 сер, 2020 01:41
Re: Райффайзен Банк Аваль
Заказывал 06.08. Тогда ещё не знал.
Додано: Нед 30 сер, 2020 12:49
Додано: Нед 30 сер, 2020 12:54
Bosstone
При суммах от 100 гривен? А пушей никаких нет?
Блин, что за...
Додано: Нед 30 сер, 2020 13:21
Пишут, что есть.
Я еще не проверял.
Додано: Пон 31 сер, 2020 12:52
Re: Райффайзен Банк Аваль
Оформив пакет Visa Reward місяць тому. Основною причиною оформлення було те, що знімаю багато готівки, а за зняття більше 5 тис грн в касі банку не треба сплачувати комісію. Плюс безкоштовно можна знімати і в банкоматах різних банків, але треба перевіряти чи є комісія саме в тому банку де знімаєте гроші. Обслуговування картки безкоштовне. Зарахування онлайн - переказів безкоштовні. І відмічу, що поповнювати картку через банкомат можна також безкоштовно. До речі зробив додаткову картку на ім’я жінки, за послугу сплатили 100 грн. Зручно у використанні, удвох контролюємо рахунок. Повідомлення про операції приходять з сервісу Райфайзен онлайн безкоштовно. Поки для мене одні плюси у користуванні.
Додано: Пон 31 сер, 2020 15:59
Cutulu авале-бот?
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Додано: Пон 31 сер, 2020 16:03
Re: Райффайзен Банк Аваль
... делайте хоть что-нибудь!
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