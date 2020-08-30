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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 721722723724>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 653
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
155
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
124
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
154
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
89
Всього голосів : 653
Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 15:12

Райфкартка +

А хтось замовляв Райфкартка+ онлайн на сайті, успішно ?
Мені зразу після замовлення прийшла смс-ка що карту не відкрито і треба звернутись у відділення з паспортом/кодом.
she_ne_investor
 
Повідомлень: 2604
З нами з: 23.09.08
Подякував: 31 раз.
Подякували: 373 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 15:52

Re: Райффайзен Банк Аваль

Замовляв на сайті. Перша смс прийшла зразу (вночі) - "відкрито". Друга смс через тиждень - "у відділенні". Поки не забирав, чекаю може мій Активний переведуть на +, два однакових рахунка - поки не знаю чи мені буде треба.
alibob
 
Повідомлень: 66
З нами з: 31.01.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 10 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 15:53

  alibob написав:Замовляв на сайті. Перша смс прийшла зразу (вночі) - "відкрито". Друга смс через тиждень - "у відділенні". Поки не забирав, чекаю може мій Активний переведуть на +, два однакових рахунка - поки не знаю чи мені буде треба.

А зачем заказывали? Если знали, что всё равно будет перевод?
Vorlon
 
Повідомлень: 8959
З нами з: 14.06.13
Подякував: 437 раз.
Подякували: 949 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 01:41

Re: Райффайзен Банк Аваль

Заказывал 06.08. Тогда ещё не знал.
alibob
 
Повідомлень: 66
З нами з: 31.01.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 10 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 12:49

  Vorlon написав:Владельцы новых пакетов Райфкарта и Райфкарта+! Прошу подтвердить, что у вас такие же проблемы :?:

Не подтверждаю. Приходят смс о зачислении сэпов и расчетах картой. Райф+ мгновенка.
Bosstone
 
Повідомлень: 1698
З нами з: 21.04.10
Подякував: 633 раз.
Подякували: 191 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 12:54

Bosstone
При суммах от 100 гривен? А пушей никаких нет?

Блин, что за...
Vorlon
 
Повідомлень: 8959
З нами з: 14.06.13
Подякував: 437 раз.
Подякували: 949 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 13:21

  Vorlon написав:...

Пишут, что есть.
https://www.aval.ua/news/zvernit-uvagu- ... nline-1173
Я еще не проверял.
Bosstone
 
Повідомлень: 1698
З нами з: 21.04.10
Подякував: 633 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 12:52

Re: Райффайзен Банк Аваль

Оформив пакет Visa Reward місяць тому. Основною причиною оформлення було те, що знімаю багато готівки, а за зняття більше 5 тис грн в касі банку не треба сплачувати комісію. Плюс безкоштовно можна знімати і в банкоматах різних банків, але треба перевіряти чи є комісія саме в тому банку де знімаєте гроші. Обслуговування картки безкоштовне. Зарахування онлайн - переказів безкоштовні. І відмічу, що поповнювати картку через банкомат можна також безкоштовно. До речі зробив додаткову картку на ім’я жінки, за послугу сплатили 100 грн. Зручно у використанні, удвох контролюємо рахунок. Повідомлення про операції приходять з сервісу Райфайзен онлайн безкоштовно. Поки для мене одні плюси у користуванні.
Cutulu
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Повідомлень: 13
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 15:59

Cutulu авале-бот? :mrgreen:
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Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 16:03

Re: Райффайзен Банк Аваль

  Cutulu написав:пакет Visa Reward

а шо за пакет такой? Де Тариф?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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