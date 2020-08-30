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Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 31 сер, 2020 16:07
clientage
Думаю, что это обычная Райфкарта. Без плюса которая.
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Додано: Пон 31 сер, 2020 16:08
clientage обычная рахкарта?
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Додано: Пон 31 сер, 2020 16:10
угу, похоже. Жоnенькая
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Пон 31 сер, 2020 17:01
clientage написав: Cutulu написав:
пакет Visa Reward
а шо за пакет такой? Де Тариф?
Судя во всему имелось ввиду Райфкарта, там такой пластик выпускают
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