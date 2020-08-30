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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 721722723724

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 653
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
155
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
124
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
154
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
89
Всього голосів : 653
Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 16:07

clientage
Думаю, что это обычная Райфкарта. Без плюса которая.
Vorlon
 
Повідомлень: 8959
З нами з: 14.06.13
Подякував: 437 раз.
Подякували: 949 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 16:08

clientage обычная рахкарта?
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Ромасик
 
Повідомлень: 1158
З нами з: 30.03.15
Подякував: 150 раз.
Подякували: 75 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 16:10

угу, похоже. Жоnенькая
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 32219
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2562 раз.
Подякували: 3771 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 17:01

  clientage написав:
  Cutulu написав:пакет Visa Reward

а шо за пакет такой? Де Тариф?

Судя во всему имелось ввиду Райфкарта, там такой пластик выпускают
iamdimon
 
Повідомлень: 117
З нами з: 01.04.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 21 раз.
 
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  #<1 ... 721722723724
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