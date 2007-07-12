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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 721722723724

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 653
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
155
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
124
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
154
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
89
Всього голосів : 653
Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 16:07

clientage
Думаю, что это обычная Райфкарта. Без плюса которая.
Vorlon
 
Повідомлень: 8995
З нами з: 14.06.13
Подякував: 438 раз.
Подякували: 956 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 16:08

clientage обычная рахкарта?
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Ромасик
 
Повідомлень: 1161
З нами з: 30.03.15
Подякував: 151 раз.
Подякували: 75 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 16:10

угу, похоже. Жоnенькая
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 32266
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 17:01

  clientage написав:
  Cutulu написав:пакет Visa Reward

а шо за пакет такой? Де Тариф?

Судя во всему имелось ввиду Райфкарта, там такой пластик выпускают
iamdimon
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 08:39

Re: Райффайзен Банк Аваль

давно лежим?
ни мобильное приложение, ни интернет-банк...
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 11:10

Re: Райффайзен Банк Аваль

Когда уже произойдет принудительная миграция на новые тарифные планы Райф и Райф+? У меня до сих пор в приложении показывает Активный, и счетчик оплат картой тикает, уже 4/10.

Заметил интересную особенность списания комиссий. Когда снимаю нал с чужого банкомёта в рамках бесплатного лимита, комис 1% + 5 блокируется, но при проводке по счету отменяется. А когда делал Р2Р перевод на карту другого банка, сразу заблокировалась сумма перевода без комиссии, я уже подумал, неужели отменили? А через пару дней, после проводки, комиссия всплыла в выписке.
Julio
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Повідомлень: 196
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 11:16

  Julio написав:Когда уже произойдет принудительная миграция на новые тарифные планы Райф и Райф+?

Цитата із діалогу з підтримкою:
"прошу трішечки зачекати та написати нам з 16 вересня. Це пов'язано із тим, що Банк 15 вересня 2020 закінчить змінювати тарифну модель кожному зарплатному клієнту та направить sms."
Eldarien
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 12:07

Re: Райффайзен Банк Аваль

  Eldarien написав:кожному зарплатному клієнту

а пересічному с улицы када чо ждать?
У меня ПремМенагер в ауте :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 32266
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 12:59

Прикрутили в веб версии открытие депозитов (помимо универсального), добавили вкладку ежемесячный бюджет (пока непонятно зачем оно нужно)
iamdimon
 
Повідомлень: 118
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