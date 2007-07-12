clientage
Думаю, что это обычная Райфкарта. Без плюса которая.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 31 сер, 2020 16:08
clientage обычная рахкарта?
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Додано: Пон 31 сер, 2020 17:01
Додано: Чет 03 вер, 2020 08:39
Re: Райффайзен Банк Аваль
давно лежим?
ни мобильное приложение, ни интернет-банк...
Додано: Чет 03 вер, 2020 11:10
Re: Райффайзен Банк Аваль
Когда уже произойдет принудительная миграция на новые тарифные планы Райф и Райф+? У меня до сих пор в приложении показывает Активный, и счетчик оплат картой тикает, уже 4/10.
Заметил интересную особенность списания комиссий. Когда снимаю нал с чужого банкомёта в рамках бесплатного лимита, комис 1% + 5 блокируется, но при проводке по счету отменяется. А когда делал Р2Р перевод на карту другого банка, сразу заблокировалась сумма перевода без комиссии, я уже подумал, неужели отменили? А через пару дней, после проводки, комиссия всплыла в выписке.
Додано: Чет 03 вер, 2020 11:16
Цитата із діалогу з підтримкою:
"прошу трішечки зачекати та написати нам з 16 вересня. Це пов'язано із тим, що Банк 15 вересня 2020 закінчить змінювати тарифну модель кожному зарплатному клієнту та направить sms."
Додано: Чет 03 вер, 2020 12:07
Re: Райффайзен Банк Аваль
а пересічному с улицы када чо ждать?
У меня ПремМенагер в ауте
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 03 вер, 2020 12:59
Прикрутили в веб версии открытие депозитов (помимо универсального), добавили вкладку ежемесячный бюджет (пока непонятно зачем оно нужно)
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