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Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 вер, 2020 15:29
v57 написав:
нда, похоже таки прийдется сделать 10 по активному
пока нет ясности с этими авт.переходами
ну одну оп-ю среди этих 10 на 2000 грн
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Чет 03 вер, 2020 16:03
v57 написав:
нда, похоже таки прийдется сделать 10 по активному
пока нет ясности с этими авт.переходами
10 по Активному нужно сделать в любом случае, т.к. после перехода на новый пакет плата за старый пакет будет списана в следующем месяце.
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Kevin
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