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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 722723724725

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 653
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
155
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
124
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
154
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
89
Всього голосів : 653
Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 15:29

  v57 написав:нда, похоже таки прийдется сделать 10 по активному
пока нет ясности с этими авт.переходами

ну одну оп-ю среди этих 10 на 2000 грн :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 16:03

  v57 написав:нда, похоже таки прийдется сделать 10 по активному
пока нет ясности с этими авт.переходами


10 по Активному нужно сделать в любом случае, т.к. после перехода на новый пакет плата за старый пакет будет списана в следующем месяце.
Kevin
 
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