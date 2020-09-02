|
|
|
Райффайзен Банк Аваль
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 вер, 2020 15:29
v57 написав:
нда, похоже таки прийдется сделать 10 по активному
пока нет ясности с этими авт.переходами
ну одну оп-ю среди этих 10 на 2000 грн
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 32271
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2565 раз.
- Подякували: 3775 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 03 вер, 2020 16:03
v57 написав:
нда, похоже таки прийдется сделать 10 по активному
пока нет ясности с этими авт.переходами
10 по Активному нужно сделать в любом случае, т.к. после перехода на новый пакет плата за старый пакет будет списана в следующем месяце.
-
Kevin
-
-
- Повідомлень: 422
- З нами з: 24.09.16
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 31 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 03 вер, 2020 20:39
Kevin
, а потом еще и за новый
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck (10% кешбек на спорт) Моно: https://monobank.ua/r/HZat
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 1164
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 151 раз.
- Подякували: 75 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast
, ramaz
і 2 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 16:49
|18534
|2603306
|
|
|89051
|10482176
|
|
|17044
|2372016
|
Чет 03 вер, 2020 21:06
omb
|