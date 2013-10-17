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Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 вер, 2020 15:29
v57 написав:
нда, похоже таки прийдется сделать 10 по активному
пока нет ясности с этими авт.переходами
ну одну оп-ю среди этих 10 на 2000 грн
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 03 вер, 2020 16:03
v57 написав:
нда, похоже таки прийдется сделать 10 по активному
пока нет ясности с этими авт.переходами
10 по Активному нужно сделать в любом случае, т.к. после перехода на новый пакет плата за старый пакет будет списана в следующем месяце.
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Kevin
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Додано: Чет 03 вер, 2020 20:39
Kevin
, а потом еще и за новый
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Ромасик
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 10:47
Сплачував через EasyPay рахунок, карта Валі, а банк-еквайр чомусь пише Альфа.
Де пес порився?
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Son of Sun
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 11:13
Son of Sun написав:
Сплачував через EasyPay рахунок, карта Валі, а банк-еквайр чомусь пише Альфа.
Де пес порився?
Ну так экваер - это хозяин терминала (интернет)
Я там даже форвард-банк видел экваером
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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