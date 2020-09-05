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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 722723724725

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 653
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
155
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
124
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
154
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
89
Всього голосів : 653
Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 15:29

  v57 написав:нда, похоже таки прийдется сделать 10 по активному
пока нет ясности с этими авт.переходами

ну одну оп-ю среди этих 10 на 2000 грн :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 16:03

  v57 написав:нда, похоже таки прийдется сделать 10 по активному
пока нет ясности с этими авт.переходами


10 по Активному нужно сделать в любом случае, т.к. после перехода на новый пакет плата за старый пакет будет списана в следующем месяце.
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 20:39

Kevin, а потом еще и за новый :lol:
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Ромасик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 10:47

Re: Райффайзен Банк Аваль

Сплачував через EasyPay рахунок, карта Валі, а банк-еквайр чомусь пише Альфа.

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Де пес порився?
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 11:13

  Son of Sun написав:Сплачував через EasyPay рахунок, карта Валі, а банк-еквайр чомусь пише Альфа.

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Де пес порився?

Ну так экваер - это хозяин терминала (интернет)
Я там даже форвард-банк видел экваером
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 17:26

Поточний/поточний для виплат

Доброго дня, шановне товариство.

Виявив, що через мобільний додаток я можу відкривати тільки "Поточні для виплат", а з компа навпаки тільки "Поточні". Вклад "Універсальний+" є і там і там.
"Поточний для виплат" я вже перевірив. 1% за зарахування SWIFT-а бабі Валі подарував.
Цікаво, в просто "Поточний", в якому цей 1% декларується тільки для видачі готівки, я зможу перетворити EUR в безготівкову гривню, втративши тільки не на самому смачному курсі, а цей 1% не платити?
vasyatko
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 19:34

Обычно видел рекламу кредитной карты Райфайзена с кешбеком 0.5% и 20% по некоторым категориям. Теперь пошла реклама, что 20% по всем покупкам в магазине и интернете. Это действительно так, кто в курсе?
ygn
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 19:47

  ygn написав:Обычно видел рекламу кредитной карты Райфайзена с кешбеком 0.5% и 20% по некоторым категориям. Теперь пошла реклама, что 20% по всем покупкам в магазине и интернете. Это действительно так, кто в курсе?

Никто не в курсе :)

По этому поводу нужно спросить у НБУ.
Как раз на прошлой неделе по-моему был брифинг НБУ на тему рекламы, формулировок, однозначности, и т.п.
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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Форумчанин року
 
Повідомлень: 12496
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