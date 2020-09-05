ну одну оп-ю среди этих 10 на 2000 грн
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 вер, 2020 15:29
ну одну оп-ю среди этих 10 на 2000 грн
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 03 вер, 2020 16:03
Додано: Чет 03 вер, 2020 20:39
Kevin, а потом еще и за новый
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck (10% кешбек на спорт) Моно: https://monobank.ua/r/HZat
Додано: П'ят 04 вер, 2020 10:47
Re: Райффайзен Банк Аваль
Додано: П'ят 04 вер, 2020 11:13
Ну так экваер - это хозяин терминала (интернет)
Я там даже форвард-банк видел экваером
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: П'ят 04 вер, 2020 17:26
Поточний/поточний для виплат
Доброго дня, шановне товариство.
Виявив, що через мобільний додаток я можу відкривати тільки "Поточні для виплат", а з компа навпаки тільки "Поточні". Вклад "Універсальний+" є і там і там.
"Поточний для виплат" я вже перевірив. 1% за зарахування SWIFT-а бабі Валі подарував.
Цікаво, в просто "Поточний", в якому цей 1% декларується тільки для видачі готівки, я зможу перетворити EUR в безготівкову гривню, втративши тільки не на самому смачному курсі, а цей 1% не платити?
Додано: Нед 06 вер, 2020 19:34
Обычно видел рекламу кредитной карты Райфайзена с кешбеком 0.5% и 20% по некоторым категориям. Теперь пошла реклама, что 20% по всем покупкам в магазине и интернете. Это действительно так, кто в курсе?
Додано: Нед 06 вер, 2020 19:47
Никто не в курсе
По этому поводу нужно спросить у НБУ.
Как раз на прошлой неделе по-моему был брифинг НБУ на тему рекламы, формулировок, однозначности, и т.п.
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
|