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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 вер, 2020 18:52
Rimlyanin1, чекаємо 15 числа
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Додано: Вів 08 вер, 2020 12:01
В КЦ обещают, что автоматическая миграция на райфкарты начнется с 09.09 и до конца месяца. Наблюдаем.
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