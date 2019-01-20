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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 723724725726

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 654
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
155
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
124
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
154
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
90
Всього голосів : 654
Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 18:52

Rimlyanin1, чекаємо 15 числа
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Ромасик
 
Повідомлень: 1168
З нами з: 30.03.15
Подякував: 151 раз.
Подякували: 75 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 12:01

В КЦ обещают, что автоматическая миграция на райфкарты начнется с 09.09 и до конца месяца. Наблюдаем.
Prospero
 
Повідомлень: 22
З нами з: 20.01.16
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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  #<1 ... 723724725726
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