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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 723724725726

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 654
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
155
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
124
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
154
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
90
Всього голосів : 654
Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 18:52

Rimlyanin1, чекаємо 15 числа
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck (10% кешбек на спорт) Моно: https://monobank.ua/r/HZat
Ромасик
 
Повідомлень: 1172
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Подякував: 151 раз.
Подякували: 75 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 12:01

В КЦ обещают, что автоматическая миграция на райфкарты начнется с 09.09 и до конца месяца. Наблюдаем.
Prospero
 
Повідомлень: 22
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Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 12:50

Re: Райффайзен Банк Аваль

Разные обещалки раздают, странно. Мне раньше КЦ говорили про 1 сентября, 6 сентября, вчера пели про "с 19 сентября"...
alibob
 
Повідомлень: 70
З нами з: 31.01.18
Подякував: 1 раз.
Подякували: 10 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 15:12

что интересно, ругают Гороха, но баба Валя тоже не спешит информировать об изменении тарифов. Интересно, проинформируют ли вообще.
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck (10% кешбек на спорт) Моно: https://monobank.ua/r/HZat
Ромасик
 
Повідомлень: 1172
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 15:26

  Ромасик написав:что интересно, ругают Гороха, но баба Валя тоже не спешит информировать об изменении тарифов. Интересно, проинформируют ли вообще.

Чооо, нема тута нужных вам Тарифов?
https://www.aval.ua/documents/privatnim ... govuvannya
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 15:47

clientage разве сноска к действующим тарифам :mrgreen:
вот жду сколько шуму будет среди коллег, если начнется списывание комиссии.
Последний раз шумело при появлении комиссии за р2р.
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck (10% кешбек на спорт) Моно: https://monobank.ua/r/HZat
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 15:51

  Ромасик написав:clientage разве сноска к действующим тарифам :mrgreen:
вот жду сколько шуму будет среди коллег, если начнется списывание комиссии.
Последний раз шумело при появлении комиссии за р2р.

Я о комисс по р2р знал за месяц до введения :)
У Вали на сайте прочитал, да и в ИБ чото выскакивало :)

ПС. Не пойму о чем вы грите, о какой сноске?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 16:32

clientage, если каждый день пролистывать страинцы всех банков на форуме, то можно знать об изменениях. Иначе - нет.

Я только в сноске вижу информацию, что мой тариф Базовый будет изменен на рахкарту.
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck (10% кешбек на спорт) Моно: https://monobank.ua/r/HZat
Ромасик
 
Повідомлень: 1172
З нами з: 30.03.15
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