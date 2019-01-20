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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 вер, 2020 18:52
Rimlyanin1, чекаємо 15 числа
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Додано: Вів 08 вер, 2020 12:01
В КЦ обещают, что автоматическая миграция на райфкарты начнется с 09.09 и до конца месяца. Наблюдаем.
Додано: Вів 08 вер, 2020 12:50
Re: Райффайзен Банк Аваль
Разные обещалки раздают, странно. Мне раньше КЦ говорили про 1 сентября, 6 сентября, вчера пели про "с 19 сентября"...
Додано: Вів 08 вер, 2020 15:12
что интересно, ругают Гороха, но баба Валя тоже не спешит информировать об изменении тарифов. Интересно, проинформируют ли вообще.
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Додано: Вів 08 вер, 2020 15:26
Чооо, нема тута нужных вам Тарифов?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 08 вер, 2020 15:47
clientage разве сноска к действующим тарифам
вот жду сколько шуму будет среди коллег, если начнется списывание комиссии.
Последний раз шумело при появлении комиссии за р2р.
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Додано: Вів 08 вер, 2020 15:51
Я о комисс по р2р знал за месяц до введения
У Вали на сайте прочитал, да и в ИБ чото выскакивало
ПС. Не пойму о чем вы грите, о какой сноске?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 08 вер, 2020 16:32
clientage, если каждый день пролистывать страинцы всех банков на форуме, то можно знать об изменениях. Иначе - нет.
Я только в сноске вижу информацию, что мой тариф Базовый будет изменен на рахкарту.
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Додано: Вів 08 вер, 2020 17:21
Додано: Вів 08 вер, 2020 17:49
iamdimon, вот смс как-то не успеют за 30 дней прийти до 15 числа
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