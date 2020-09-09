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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 вер, 2020 16:58
Оформили карту на работе для зачисления зарплаты. Тарифы особо не читал, в общем обьяснили, что можно снимать в банкомате любого банка бесплатно, в кассе банка тоже бесплатно если больше 5 тыс грн. Проверил - всё как и сказали. Установил приложение Райфайзен онлайн, приходят сообшения по любой операции, сообщения бесплатные. Если более детальнее ознакомится, то на сайт банка, карта Виза, новый тариф сказали.
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