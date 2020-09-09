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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 724725726727

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 654
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
155
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
124
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
154
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
90
Всього голосів : 654
Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 16:58

Оформили карту на работе для зачисления зарплаты. Тарифы особо не читал, в общем обьяснили, что можно снимать в банкомате любого банка бесплатно, в кассе банка тоже бесплатно если больше 5 тыс грн. Проверил - всё как и сказали. Установил приложение Райфайзен онлайн, приходят сообшения по любой операции, сообщения бесплатные. Если более детальнее ознакомится, то на сайт банка, карта Виза, новый тариф сказали.
naabashkova1109
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  #<1 ... 724725726727
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