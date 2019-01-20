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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 вер, 2020 16:58
Оформили карту на работе для зачисления зарплаты. Тарифы особо не читал, в общем обьяснили, что можно снимать в банкомате любого банка бесплатно, в кассе банка тоже бесплатно если больше 5 тыс грн. Проверил - всё как и сказали. Установил приложение Райфайзен онлайн, приходят сообшения по любой операции, сообщения бесплатные. Если более детальнее ознакомится, то на сайт банка, карта Виза, новый тариф сказали.
Додано: Чет 10 вер, 2020 15:28
naabashkova1109, спасибо за полезную информацию. Обьязательно почитаем
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 08:27
Re: Райффайзен Банк Аваль
а меня прикольнула, как сделали расчет льготного периода в ИБ.
Карта "100 дней". Раньше расчет льготного периода был проблемой пользователя. Теперь прикрутили в ИБ.
Было 13.09 окончание. я 01.09 загасил в 0. КЦ сказал, все ок - погашено.
Числа с 5 начал выбирать. Захожу в ИБ - а там сумма долга новая, а дата погашения старая - 13.09. Я немного удивился, но КЦ заверил, что все ок, а ИБ косячит, они работают над исправлением этой проблемы.
я им поверю, но мучают сомнения - может у них и расчет льготного периода косячит, и как выкатят мне % за 100 дней...
Додано: П'ят 11 вер, 2020 16:29
Shaman, они с теми 100 днями такую схему вымутили, что сами не знают, как ее причесать
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 16:31
рах+
На андроиде сегодня обновилась аппликуха, как там кешбек, посыпался? У меня пока пакет старый, осталось 4 дня
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 18:32
Додано: П'ят 11 вер, 2020 18:43
Додано: П'ят 11 вер, 2020 18:52
да, и если подключили, то что там на счет 20%?)
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 18:58
В приложухе обновленной, вкладка Ще, при этом должен быть пакет Райф+, пока 0.5% на все, сам жду повышенный кешбек из сообщения в вайбере
Додано: П'ят 11 вер, 2020 19:15
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