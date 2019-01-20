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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 724725726727

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 654
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
155
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
124
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
154
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
90
Всього голосів : 654
Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 16:58

Оформили карту на работе для зачисления зарплаты. Тарифы особо не читал, в общем обьяснили, что можно снимать в банкомате любого банка бесплатно, в кассе банка тоже бесплатно если больше 5 тыс грн. Проверил - всё как и сказали. Установил приложение Райфайзен онлайн, приходят сообшения по любой операции, сообщения бесплатные. Если более детальнее ознакомится, то на сайт банка, карта Виза, новый тариф сказали.
naabashkova1109
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Повідомлень: 1
З нами з: 09.09.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 15:28

naabashkova1109, спасибо за полезную информацию. Обьязательно почитаем :wink:
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck (10% кешбек на спорт) Моно: https://monobank.ua/r/HZat
Ромасик
 
Повідомлень: 1195
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 08:27

Re: Райффайзен Банк Аваль

а меня прикольнула, как сделали расчет льготного периода в ИБ.
Карта "100 дней". Раньше расчет льготного периода был проблемой пользователя. Теперь прикрутили в ИБ.
Было 13.09 окончание. я 01.09 загасил в 0. КЦ сказал, все ок - погашено.
Числа с 5 начал выбирать. Захожу в ИБ - а там сумма долга новая, а дата погашения старая - 13.09. Я немного удивился, но КЦ заверил, что все ок, а ИБ косячит, они работают над исправлением этой проблемы.

я им поверю, но мучают сомнения - может у них и расчет льготного периода косячит, и как выкатят мне % за 100 дней...
Shaman
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 16:29

Shaman, они с теми 100 днями такую схему вымутили, что сами не знают, как ее причесать
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck (10% кешбек на спорт) Моно: https://monobank.ua/r/HZat
Ромасик
 
Повідомлень: 1195
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 16:31

рах+
На андроиде сегодня обновилась аппликуха, как там кешбек, посыпался? У меня пока пакет старый, осталось 4 дня :roll:
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck (10% кешбек на спорт) Моно: https://monobank.ua/r/HZat
Ромасик
 
Повідомлень: 1195
З нами з: 30.03.15
Подякував: 153 раз.
Подякували: 75 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 18:32

  Ромасик написав:рах+
На андроиде сегодня обновилась аппликуха, как там кешбек, посыпался? У меня пока пакет старый, осталось 4 дня :roll:

Сегодня подключил Ще, начнем тестить, плюс пуши начали прилетать на любую сумму после обновы
iamdimon
 
Повідомлень: 121
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 18:43

  iamdimon написав:Сегодня подключил Ще, начнем тестить, плюс пуши начали прилетать на любую сумму после обновы

Подключили где? Ничего нигде нет.
Vorlon
 
Повідомлень: 9050
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 18:52

  iamdimon написав:
  Ромасик написав:рах+
На андроиде сегодня обновилась аппликуха, как там кешбек, посыпался? У меня пока пакет старый, осталось 4 дня :roll:

Сегодня подключил Ще, начнем тестить, плюс пуши начали прилетать на любую сумму после обновы

да, и если подключили, то что там на счет 20%?)
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck (10% кешбек на спорт) Моно: https://monobank.ua/r/HZat
Ромасик
 
Повідомлень: 1195
З нами з: 30.03.15
Подякував: 153 раз.
Подякували: 75 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 18:58

  Ромасик написав:
  iamdimon написав:
  Ромасик написав:рах+
На андроиде сегодня обновилась аппликуха, как там кешбек, посыпался? У меня пока пакет старый, осталось 4 дня :roll:

Сегодня подключил Ще, начнем тестить, плюс пуши начали прилетать на любую сумму после обновы

да, и если подключили, то что там на счет 20%?)

В приложухе обновленной, вкладка Ще, при этом должен быть пакет Райф+, пока 0.5% на все, сам жду повышенный кешбек из сообщения в вайбере
iamdimon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 19:15

  iamdimon написав:В приложухе обновленной, вкладка Ще

Нету никаких вкладок! Можете сделать скриншот?
Vorlon
 
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