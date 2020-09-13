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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 725726727728

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 654
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
155
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
124
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
154
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
90
Всього голосів : 654
Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 10:04

  Vorlon написав:
  iamdimon написав:В приложухе обновленной, вкладка Ще

Нету никаких вкладок! Можете сделать скриншот?


пан iamdimon участник программы тестирования, а Вы нет. Ждите. Меня тоже обещали добавить, но так как вайбера на фин номере нет, ничего так и не дождался.

P.S. повышенный кешбек в вайбер, конечно, та еще лажа
cohan
 
Повідомлень: 289
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 14:17

Re: Райффайзен Банк Аваль

cohan, т. е. клиенты без Viber будут в пролёте?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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MASolomko
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Повідомлень: 2358
З нами з: 08.03.18
Подякував: 209 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 19:51

  MASolomko написав:cohan, т. е. клиенты без Viber будут в пролёте?


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До 20% Экстрабонусов через персональные сообщения в Viber
отсюда

ну и меня подключить обещали, когда сказал что нет вайбера, девочка неуверенно сказала что ссылка придет в СМС

ссылка не пришла, поставил вайбер вчера на финансовый, пока от других только спам насыпался да Сиб + Альфа смски перевели ))
cohan
 
Повідомлень: 289
З нами з: 27.09.19
Подякував: 25 раз.
Подякували: 16 раз.
 
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  #<1 ... 725726727728
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