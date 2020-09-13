пан iamdimon участник программы тестирования, а Вы нет. Ждите. Меня тоже обещали добавить, но так как вайбера на фин номере нет, ничего так и не дождался.
P.S. повышенный кешбек в вайбер, конечно, та еще лажа
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 12 вер, 2020 10:04
пан iamdimon участник программы тестирования, а Вы нет. Ждите. Меня тоже обещали добавить, но так как вайбера на фин номере нет, ничего так и не дождался.
P.S. повышенный кешбек в вайбер, конечно, та еще лажа
Додано: Суб 12 вер, 2020 14:17
Re: Райффайзен Банк Аваль
cohan, т. е. клиенты без Viber будут в пролёте?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Нед 13 вер, 2020 19:51
Экстрабонусы
До 20% Экстрабонусов через персональные сообщения в Viber
ну и меня подключить обещали, когда сказал что нет вайбера, девочка неуверенно сказала что ссылка придет в СМС
ссылка не пришла, поставил вайбер вчера на финансовый, пока от других только спам насыпался да Сиб + Альфа смски перевели ))
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