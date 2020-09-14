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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 725726727728

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 654
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
155
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
124
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
154
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
90
Всього голосів : 654
Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 10:04

  Vorlon написав:
  iamdimon написав:В приложухе обновленной, вкладка Ще

Нету никаких вкладок! Можете сделать скриншот?


пан iamdimon участник программы тестирования, а Вы нет. Ждите. Меня тоже обещали добавить, но так как вайбера на фин номере нет, ничего так и не дождался.

P.S. повышенный кешбек в вайбер, конечно, та еще лажа
cohan
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 14:17

Re: Райффайзен Банк Аваль

cohan, т. е. клиенты без Viber будут в пролёте?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлень: 2360
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 19:51

  MASolomko написав:cohan, т. е. клиенты без Viber будут в пролёте?


Экстрабонусы
До 20% Экстрабонусов через персональные сообщения в Viber
отсюда

ну и меня подключить обещали, когда сказал что нет вайбера, девочка неуверенно сказала что ссылка придет в СМС

ссылка не пришла, поставил вайбер вчера на финансовый, пока от других только спам насыпался да Сиб + Альфа смски перевели ))
cohan
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 07:41

Re: Райффайзен Банк Аваль

Давненько ХочуКарту не юзал, хочу спросить, если 2 ХочуКарты привязаны на 1 счет, то с каждой по 2 бесплатных снятия в месяц или всего 2?
И какую максимально сумму выдаст банкомат Райфа по своей карте за один подход?
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
  • -10% все СпортТровары/услуги и 55грн.bit.ly/2UjL2rO
ukrprom2014
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Повідомлень: 1929
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Подякував: 24 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 15:01

ukrprom2014
Сам себе и отвечу.
Количество снятий 2, сколько бы карт ни было привязано к счету.
Но с одной карты можно снять до 50000грн. за 1 раз.
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
  • -10% все СпортТровары/услуги и 55грн.bit.ly/2UjL2rO
ukrprom2014
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Повідомлень: 1929
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 15:45

ukrprom2014, странно если бы расщедрились на больше :D
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck (10% кешбек на спорт) Моно: https://monobank.ua/r/HZat
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 15:46

рах+

15 число пришло, а пану пока его тариф Базовый никто не поменял :roll: (чисто для информации)
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck (10% кешбек на спорт) Моно: https://monobank.ua/r/HZat
Ромасик
 
Повідомлень: 1203
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Подякував: 153 раз.
Подякували: 75 раз.
 
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