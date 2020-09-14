пан iamdimon участник программы тестирования, а Вы нет. Ждите. Меня тоже обещали добавить, но так как вайбера на фин номере нет, ничего так и не дождался.
P.S. повышенный кешбек в вайбер, конечно, та еще лажа
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 12 вер, 2020 10:04
пан iamdimon участник программы тестирования, а Вы нет. Ждите. Меня тоже обещали добавить, но так как вайбера на фин номере нет, ничего так и не дождался.
P.S. повышенный кешбек в вайбер, конечно, та еще лажа
Додано: Суб 12 вер, 2020 14:17
Re: Райффайзен Банк Аваль
cohan, т. е. клиенты без Viber будут в пролёте?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Нед 13 вер, 2020 19:51
Экстрабонусы
До 20% Экстрабонусов через персональные сообщения в Viber
ну и меня подключить обещали, когда сказал что нет вайбера, девочка неуверенно сказала что ссылка придет в СМС
ссылка не пришла, поставил вайбер вчера на финансовый, пока от других только спам насыпался да Сиб + Альфа смски перевели ))
Додано: Вів 15 вер, 2020 07:41
Re: Райффайзен Банк Аваль
Давненько ХочуКарту не юзал, хочу спросить, если 2 ХочуКарты привязаны на 1 счет, то с каждой по 2 бесплатных снятия в месяц или всего 2?
И какую максимально сумму выдаст банкомат Райфа по своей карте за один подход?
Додано: Вів 15 вер, 2020 15:01
ukrprom2014
Сам себе и отвечу.
Количество снятий 2, сколько бы карт ни было привязано к счету.
Но с одной карты можно снять до 50000грн. за 1 раз.
Додано: Вів 15 вер, 2020 15:45
ukrprom2014, странно если бы расщедрились на больше
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck (10% кешбек на спорт) Моно: https://monobank.ua/r/HZat
Додано: Вів 15 вер, 2020 15:46
рах+
15 число пришло, а пану пока его тариф Базовый никто не поменял (чисто для информации)
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck (10% кешбек на спорт) Моно: https://monobank.ua/r/HZat
|