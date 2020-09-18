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Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 вер, 2020 14:38
alibob написав:
Разные обещалки раздают, странно. Мне раньше КЦ говорили про 1 сентября, 6 сентября, вчера пели про "с 19 сентября"...
Сегодня пришел офиц.ответ от банка , что переход зарплатных карт будет с 1 октября
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 21:37
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