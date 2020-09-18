Сегодня пришел офиц.ответ от банка , что переход зарплатных карт будет с 1 октября
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 вер, 2020 14:38
Додано: П'ят 18 вер, 2020 21:37
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 18 вер, 2020 22:47
там треба передплатити
Але таке скукотіща, доньку і то цікавіше було читати
В цієї шараги немає конкурентів - дрейіує старе бревно по течії
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck (10% кешбек на спорт)
Зараз переглядають цей форум: andreyiskra, liliya_logical і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|