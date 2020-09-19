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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 726727728729

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 654
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
155
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
124
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
154
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
90
Всього голосів : 654
Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 14:38

  alibob написав:Разные обещалки раздают, странно. Мне раньше КЦ говорили про 1 сентября, 6 сентября, вчера пели про "с 19 сентября"...

Сегодня пришел офиц.ответ от банка , что переход зарплатных карт будет с 1 октября
Tat_888
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 21:37

Олександр Писарук про Райф...
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 22:47


там треба передплатити :mrgreen:
Але таке скукотіща, доньку і то цікавіше було читати :D
В цієї шараги немає конкурентів - дрейіує старе бревно по течії
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Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 22:16

  Tat_888 написав:
  alibob написав:Разные обещалки раздают, странно. Мне раньше КЦ говорили про 1 сентября, 6 сентября, вчера пели про "с 19 сентября"...

Сегодня пришел офиц.ответ от банка , что переход зарплатных карт будет с 1 октября

И на том спасибо
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ukrprom2014
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