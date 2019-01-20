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Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 вер, 2020 10:29
Dimaa написав:
Теж з‘явилась «Ще» у додатку на Андроїді. Не розумію, а якщо немає Вайберу, або він на іншому номері, тоді не буде екстрабонусів? Райф спонсорує вайбер чи навпаки?
я пока не пользуюсь (банально некуда: по 0,5% и Альфа с ее суперрассрочкой пока подходит, а за комуналь Райф не платит), но вайбер лежит и включен - собирает только спам от остальных, от Вали даже спама нет )
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