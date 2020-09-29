RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 727728729730

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 655
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
155
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
124
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
154
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
91
Всього голосів : 655
Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 10:29

  Dimaa написав:Теж з‘явилась «Ще» у додатку на Андроїді. Не розумію, а якщо немає Вайберу, або він на іншому номері, тоді не буде екстрабонусів? Райф спонсорує вайбер чи навпаки?


я пока не пользуюсь (банально некуда: по 0,5% и Альфа с ее суперрассрочкой пока подходит, а за комуналь Райф не платит), но вайбер лежит и включен - собирает только спам от остальных, от Вали даже спама нет )
cohan
 
Повідомлень: 308
З нами з: 27.09.19
Подякував: 25 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 22:11

  cohan написав:но вайбер лежит и включен - собирает только спам от остальных, от Вали даже спама нет )

Сегодня днём в Viber пришло, что с этого момента "Ще" работает :)
Vorlon
 
Повідомлень: 9106
З нами з: 14.06.13
Подякував: 443 раз.
Подякували: 969 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 06:30

Намылился я райф оформить,как грамотно войти? И как насчет подводных камней ,их :shock: есть? По тарифам вроде красиво.
Митяйка
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22
З нами з: 14.09.19
Подякував: 10 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 727728729730
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: sergise і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 1716, 1717, 1718
Bes » Сер 29 чер, 2005 15:11
17171 2397087
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 вер, 2020 23:23
Митяйка
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4317, 4318, 4319
Модератор » Сер 18 бер, 2009 14:56
43184 5235047
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 вер, 2020 22:23
Lost
Альфа-Банк 1 ... 8980, 8981, 8982
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 18:32
89817 10570610
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 вер, 2020 21:43
_Sergey

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.