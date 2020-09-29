я пока не пользуюсь (банально некуда: по 0,5% и Альфа с ее суперрассрочкой пока подходит, а за комуналь Райф не платит), но вайбер лежит и включен - собирает только спам от остальных, от Вали даже спама нет )
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Додано: Вів 29 вер, 2020 10:29
я пока не пользуюсь (банально некуда: по 0,5% и Альфа с ее суперрассрочкой пока подходит, а за комуналь Райф не платит), но вайбер лежит и включен - собирает только спам от остальных, от Вали даже спама нет )
Додано: Вів 29 вер, 2020 22:11
Додано: Сер 30 вер, 2020 06:30
Намылился я райф оформить,как грамотно войти? И как насчет подводных камней ,их есть? По тарифам вроде красиво.
Додано: Сер 30 вер, 2020 11:30
ложите 2020 на счет, через банкомат (касса платна), у меня списали копейки за 5-6 дней в начале месяца, когда карту еще не открыл, но "среднемесячные 2000" не было выполнено
т.е. тут не Альфа и другие приличные (ОТП, вроде тоже приличный), не берущие за "первый месяц / месяц открытия", тут прогеры все напрограммировали в их карман
в остальном пока карта бесполезна, но(!) возвращаясь к вопросу в ветке Альфы про обнал - таки да, декларировано бесплатное снятие в любых банкоматах, но нам хватит и банкоматов Аваля - они дают много и хорошо (СЭП / p2p входящие бесплатно ессно),
видимо, это и будет основной ценностью на ближайшее время
Додано: Сер 30 вер, 2020 13:08
Ребятки, а в чем разница междуРайфкартка + Visa Gold и Райфкартка Visa Reward?
У реварда нет кашбека, но должны же быть тогда какие-то приемущества.
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Додано: Сер 30 вер, 2020 13:14
Alexey_k9
Преимущество у простой Райфкарты одно - отсутствие абонплаты в независимости от каких-либо условий. Что видно в сравнительной табличке по тарифам.
Додано: Сер 30 вер, 2020 13:20
Тогда пока она даже интересней выглядит, 0.5 кешбека - вообще не конкурентно, когда у Альфы есть 3 почти на все по туристической кредитке.
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