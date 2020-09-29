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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 727728729730

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 655
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
155
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
124
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
154
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
91
Всього голосів : 655
Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 10:29

  Dimaa написав:Теж з‘явилась «Ще» у додатку на Андроїді. Не розумію, а якщо немає Вайберу, або він на іншому номері, тоді не буде екстрабонусів? Райф спонсорує вайбер чи навпаки?


я пока не пользуюсь (банально некуда: по 0,5% и Альфа с ее суперрассрочкой пока подходит, а за комуналь Райф не платит), но вайбер лежит и включен - собирает только спам от остальных, от Вали даже спама нет )
cohan
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 22:11

  cohan написав:но вайбер лежит и включен - собирает только спам от остальных, от Вали даже спама нет )

Сегодня днём в Viber пришло, что с этого момента "Ще" работает :)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 06:30

Намылился я райф оформить,как грамотно войти? И как насчет подводных камней ,их :shock: есть? По тарифам вроде красиво.
Митяйка
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 11:30

  Митяйка написав:Намылился я райф оформить,как грамотно войти? И как насчет подводных камней ,их :shock: есть? По тарифам вроде красиво.


ложите 2020 на счет, через банкомат (касса платна), у меня списали копейки за 5-6 дней в начале месяца, когда карту еще не открыл, но "среднемесячные 2000" не было выполнено
т.е. тут не Альфа и другие приличные (ОТП, вроде тоже приличный), не берущие за "первый месяц / месяц открытия", тут прогеры все напрограммировали в их карман

в остальном пока карта бесполезна, но(!) возвращаясь к вопросу в ветке Альфы про обнал - таки да, декларировано бесплатное снятие в любых банкоматах, но нам хватит и банкоматов Аваля - они дают много и хорошо (СЭП / p2p входящие бесплатно ессно),
видимо, это и будет основной ценностью на ближайшее время
cohan
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 13:08

Ребятки, а в чем разница междуРайфкартка + Visa Gold и Райфкартка Visa Reward?
У реварда нет кашбека, но должны же быть тогда какие-то приемущества.
БОНУС 10 Евро на ж/д, автобусные и авиа билеты - http://bit.do/eUcnW
Alexey_k9
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 13:14

Alexey_k9
Преимущество у простой Райфкарты одно - отсутствие абонплаты в независимости от каких-либо условий. Что видно в сравнительной табличке по тарифам.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 13:20

  Vorlon написав:Alexey_k9
Преимущество у простой Райфкарты одно - отсутствие абонплаты в независимости от каких-либо условий. Что видно в сравнительной табличке по тарифам.


Тогда пока она даже интересней выглядит, 0.5 кешбека - вообще не конкурентно, когда у Альфы есть 3 почти на все по туристической кредитке.
БОНУС 10 Евро на ж/д, автобусные и авиа билеты - http://bit.do/eUcnW
Alexey_k9
 
Повідомлень: 125
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