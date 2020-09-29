Додано: Сер 30 вер, 2020 11:30

Митяйка написав: Намылился я райф оформить,как грамотно войти? И как насчет подводных камней ,их есть? По тарифам вроде красиво. Намылился я райф оформить,как грамотно войти? И как насчет подводных камней ,ихесть? По тарифам вроде красиво.

ложите 2020 на счет, через банкомат (касса платна), у меня списали копейки за 5-6 дней в начале месяца, когда карту еще не открыл, но "среднемесячные 2000" не было выполненот.е. тут не Альфа и другие приличные (ОТП, вроде тоже приличный), не берущие за "первый месяц / месяц открытия", тут прогеры все напрограммировали в их карманв остальном пока карта бесполезна, но(!) возвращаясь к вопросу в ветке Альфы про обнал - таки да, декларировано бесплатное снятие в любых банкоматах, но нам хватит и банкоматов Аваля - они дают много и хорошо (СЭП / p2p входящие бесплатно ессно),видимо, это и будет основной ценностью на ближайшее время