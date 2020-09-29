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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 728729730731

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 655
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
155
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
124
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
154
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
91
Всього голосів : 655
Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 16:07

clientage, надо будет проверить. Посмотрю, куда мну з/п переведут. Пока тариф старый.
И все будет зависеть, от того, насколько они погорячились с 20% кишмиша :D
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Ромасик
 
Повідомлень: 1219
З нами з: 30.03.15
Подякував: 159 раз.
Подякували: 77 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 17:05

  Ромасик написав:
  Vorlon написав:Alexey_k9
Преимущество у простой Райфкарты одно - отсутствие абонплаты в независимости от каких-либо условий. Что видно в сравнительной табличке по тарифам.

минус: платный СЭП, смс.


вроде нашару
cohan
 
Повідомлень: 317
З нами з: 27.09.19
Подякував: 25 раз.
Подякували: 19 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 17:51

cohan рахкарта без +
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck (10% кешбек на спорт)
Ромасик
 
Повідомлень: 1219
З нами з: 30.03.15
Подякував: 159 раз.
Подякували: 77 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 728729730731
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